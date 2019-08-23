CША призвали Россию и боевиков демонтировать укрепления у Станицы Луганской для ремонта моста

Посольство США в Украине призвало Россию и поддерживаемые ею силы демонтировать укрепления вблизи Станицы Луганской, чтобы начать там ремонт моста.



«Сообщения о том, что Украина завершила разминирование моста вблизи Станицы Луганской, обнадеживают нас. Мы призываем Россию и поддерживаемые ею силы сделать то же и способствовать дальнейшим шагам, включая демонтаж фортификационных сооружений, что позволит осуществить капитальный ремонт моста в Станице Луганской», — говорится в сообщении посольства.



Кроме того, в диппредставительстве призвали уважать суверенитет и территориальную целостность Украины.

В конце июня вблизи Станицы Луганской состоялось разведение вооруженных сил и средств, о котором стороны договаривались с осени 2016 года.



Н прошлой неделе стороны заявили о завершении разминирования территории вблизи разрушенного моста в Станице Луганской. После этого должен был произойти синхронный демонтаж фортификационных сооружений и начаться ремонтные работы.



Украинская сторона обвинила группировку «ЛНР» в затягивании начала ремонта моста.