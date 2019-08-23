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Главы ОГА хотят увидеть украинские флаги над Донецком и Луганском

23 августа 2019, 13:13

Главы ОГА хотят увидеть украинские флаги над Донецком и Луганском

Глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко поздравил жителей региона с Днем государственного флага Украины. В частности, он упомянул о возвращении части Донецкой области под контроль Украины.

«Я искренне поздравляю жителей Донетчины с праздником! Верю, что скоро украинский флаг будет развеваться над каждым городом, городком, селом Донбасса, ведь Донбасс — это Украина!» — приводит слова Кириленко пресс-служба ДонОГА.

О возвращении оккупированных районов в своем поздравлении также упомянул глава Луганской облгосадминистрации Виталий Комарницкий.

«Украинская власть, закон, порядок и сине-желтый флаг вернулись в освобожденные населенные пункты — Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Попасная, Станица Луганская. И наша борьба продолжается! Эти цвета вновь будут над Луганском! Потому что знаю, наши земляки в оккупации, как символы надежды, держат втайне у себя дома флажки», — цитирует губернатора пресс-служба администрации.

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Люди
Павел Кириленко Виталий Комарницкий
Места
Луганск Донецк

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