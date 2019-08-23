ОБСЕ зафиксировала 22 «Града» боевиков в Луганской области

На неподконтрольной украинским властям территории Луганской области было зафиксировано 22 реактивные системы залпового огня «Град». Об этом говорится в отчете миссии ОБСЕ.



Отмечается, что «Грады» были замечены 20 августа неподалеку от Хрустального (бывший Красный Луч).



Кроме того, в тот же день были зафиксированы 6 самоходных гаубиц «Гвоздика», 6 буксируемых гаубиц «Лягушка» и 6 противотанковых пушек «Рапира» на полигоне в районе Шимшиновке в 27 километрах от Луганска.



5 реактивных систем залпового огня «Град» замечены на полигоне вблизи Тернового на неподконтрольной властям части Донецкой области.



Все это вооружение было размещены с нарушением линий отвода, определенных Минскими договоренностями.