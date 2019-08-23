В Кремле рассказали о начале диалога между Путиным и Зеленским

Между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским начался диалог, который получает развитие, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



«Пока мы констатируем начало диалога между двумя президентами, констатируем определенные контакты, которые осуществляются в развитие этих разговоров и в развитие пониманий, которые были достигнуты в ходе этих разговоров», — сказал Песков, передает РБК.



Так он ответил на вопрос о том, как можно оценить отношения России и Украины в свете новостей о готовящемся обмене заключенными.



Песков также напомнил, что сам Путин 19 августа заявил, что разговоры с Зеленским внушают осторожный оптимизм.

23 авгкста в Киев прибыла уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова.



По данным «Коммерсанта», Россия передаст Украине 33 человека, столько же должны уехать в обратном направлении. О таком же обмене сообщало накануне РБК со ссылкой на источники.



«Коммерсант» также пишет, что в обмене заключенными, который планируется провести в конце августа, не будут участвовать украинский режиссер Олег Сенцов и руководитель «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский. Информацию об отказе Вышинского подтвердил его адвокат. При этом планируется передача Украине задержанных в ноябре 2018 года в Керченском проливе моряков.



Источник «Интерфакса» заявил, что Россия также выдаст Украине Владимира Балуха, Павла Гриба, Николая Карпюка, Станислава Клыха и Александра Кольченко.