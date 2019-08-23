Разумков говорит, что 29 августа новый Кабмин не создадут

Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что на первом заседании Верховной Рады 9-го созыва 29 августа будет подписано коалиционное соглашение, но Кабинет министров будет сформирован позже. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».



«Согласно процедуре, как это предусмотрено украинским законодательством, соглашение будет заключено 29 августа», — сказал Разумков.



Он также отметил, что вскоре после этого будет назначено новое правительство. «Украинцы не проснутся после 29 числа с новым Кабмином, но это произойдет в ближайшее время», — сказал глава «Слуги народа».



Разумков подчеркнул, что «премьером будет тот, кого поддержит коалиция».



«Я знаю точно, что перед новой Радой должен сложить полномочия действующий состав Кабмина. И исходя из той повестки дня, которая будет подготовлена на депутатской рабочей подгруппе, мы будем выносить те вопросы, по которым придем к соглашению», — пояснил он.

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