Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин утверждает, что Донецк «возглавил интеграционное движение — движение в сторону России». Об этом говорится в его заявлении в преддверии Дня города Донецка, которое опубликовали сепаратистские СМИ.



«Донецкие вузы получают российскую аккредитацию, донецкая промышленность и экономика ориентируются на экономическое пространство Российской Федерации, мы заключаем побратимские соглашения с городами и районами России! Мы становимся неотъемлемой частью России», — подчеркивает Пушилин.

В конце весны группировки «ДНР» и «ЛНР» начали поддерживать флешмоб, призывая президента Украины Владимира Зеленско предоставить Донбассу «особый статус» в составе Украины. Однако после 18 июля СМИ «Л-ДНР» резко перестали сообщать о флешмобе.



Кремль также неоднократно заявлял, что ждет закрепления «особого статуса» для отдельных районах Донбасса в Конституции Украины.



Во время телефонного разговора 7 августа Зленский сказал президенту РФ Владимиру Путину, что не видит необходимости вносить изменения в Конституцию для урегулирования конфликта на Донбассе.