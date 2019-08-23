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Гражданина Латвии подозревают в участии в боевых действиях на стороне «Л/ДНР»

23 августа 2019, 17:11

Гражданина Латвии подозревают в участии в боевых действиях на стороне «Л/ДНР»

Служба госбезопасности Латвии передала в прокуратуру материалы уголовного дела в отношении жителя Латвии, которого подозревают в противоправном участии в конфликте на востоке Украины. Об этом сообщает Delfi.

Спецслужба просит прокуратуру начать уголовное преследование данного лица.

Уголовный процесс был начат в августе 2016 года.

Согласно неофициальной информации, подозреваемым может быть задержанный в том же месяце латвиец из города Мадона.

На данный момент Служба госбезопасности считает, что собрано достаточно доказательств того, что в сентябре 2014 года подозреваемый уехал на восток Украины, где вступил в ряды вооруженной группировки, воевавшей против Вооруженных сил Украины.

Дело передано в прокуратуру Рижского окружного суда.

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