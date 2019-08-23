СБУ: Руководство ряда шахт на Донбассе присвоило более 1,5 млрд гривен госсредств

Служба безопасности Украины подозревает руководство нескольких государственных угольных шахт в хищении более 1,5 млрд гривен государственного бюджета с помощью процедуры государственных закупок. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



«Установлено, что в 2016-2019 годах должностные лица ПАО "Лисичанскуголь", ГП "Мирноградуголь", ГП "Шахта им.Сургая", ГП "Первомайскуголь" и ГП "Шахтоуправление "Южнодонбасское №1" организовали механизм хищения средств предприятий через процедуру госзакупок», - говорится в сообщении.



По данным следствия, руководство предприятий «прописывало» условия проведения тендеров шахтного оборудования под заранее определенных победителей - подконтрольных фирм-прокладок.



«Затем предприятиям было перечислено более 500 млн гривен, которые с использованием финансовых инструментов распределялись между организаторами и участниками противоправной схемы», - отметили в СБУ.



Правоохранители задокументировали, что оборудование, необходимое для устойчивого функционирования шахт, не обновлялось, лишь время от времени ремонтировалось. По заключению специалистов, из-за сделки существенно снижалась эффективность работы предприятий и создавались угрозы жизни и здоровью работников.



В рамках уголовного производства по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины продолжается документирование противоправной деятельности должностных лиц государственных предприятий угольной промышленности.