Руководитель ЛугОГА назначил своего нового первого заместителя

Глава Луганской облгосадминистрации Виталий Комарницкий представил своего нового первого заместителя Юрия Погуляйко. Об этом сообщает пресс-служба ЛугОГА.



Ранее Погуляйко проходил службу на должностях рядового на начальствующего состава в органах внутренних дел МВД Украины в Николаевской, Днепропетровской, Черниговской и Луганской областях, затем — в Национальной полиции Украины.



Последнее место работы - служба в налоговой милиции Главного управления ГФС в Донецкой области.



Заведующий отделом Главного департамента региональной и кадровой политики Офиса Президента Украины Игорь Горбенко посоветовал Погуляйко начать тщательный аудит работы структурных подразделений ОВГА.



Согласно декларации о доходах, Погуляйко владеет земельным участком в Луганске площадью 700м2. Его жена Виктория указана владелицей двух квартир в Луганске, одной квартиры и машиноместа в Киеве.



Во владении Юрия Коваленко также есть Volkswagen TOUAREQ 2011 года выпуска.



Заработная плата получена по основному месту работы - 195 948 гривен. Наличными, согласно декларации, он хранит 36 тысяч гривен и 260 тысяч гривен.



Его жена заработала предпринимательской деятельностью за прошлый год 118 952 гривен. Наличные средства – 65 тысяч гривен и 240 тысяч гривен.