В СБУ заявили о задержании двух информаторов боевиков «ЛНР»

Служба безопасности Украины задержала двух женщин, которые подозреваются в передаче разведданных о подразделениях, задействованных в операции Объединенных сил, боевикам «ЛНР». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



«В ходе досудебного расследования получены доказательства, что жительница подконтрольной украинской власти территории Луганщины собирала информацию о силах и средствах украинских силовых структур и вооруженных сил, осуществляющих отпор вооруженной агрессии против нашей страны. Полученные данные она передавала другой гражданке Украины - боевику так называемой 4 ОМСБр 2 АК "НМ" террористической организации "ЛНР"», - говорится в сообщении.



Сейчас обеим гражданкам сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.



Материалы дела переданы в суд.