Черновецкий через суд пытается запретить Луценко выезжать за границу

Бывший мэр Киева Леонид Черновецкий обратился в суд с иском против генерального прокурора Юрия Луценко с просьбой запретить Луценко выезжать за границу. Об этом сообщается на сайте Окружного административного суда Киева.



«Истец просит суд в интересах народа Украины запретить Юрию Луценко выезд за границу с целью недопущения избежания уголовной ответственности за преступления, совершенные в должности генерального прокурора сразу после его освобождения», — говорится в сообщении.



ГПУ сообщила о подозрении Черновецкому в уголовном производстве по факту незаконного строительства вертолетной площадки на Парковой дороге в Киеве. Его подозревают в злоупотреблении властью или служебным положением.



Леонид Черновецкий выехал из Украины в Грузию в начале 2010-х.