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ОБСЕ зафиксировала новые траншеи боевиков, некоторые с боевыми позициями

23 августа 2019, 21:54

ОБСЕ зафиксировала новые траншеи боевиков, некоторые с боевыми позициями

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали новые транше вблизи неподконтрольных правительству сел Зерновое, Молодежное и Петровское. Об этом сообщается в отчете миссии.

«20 августа по доступным СММ данным воздушного наблюдения обнаружено наличие новой траншеи, проходящей приблизительно на 100 м с северо-востока на юго-восток, а также расширение существующей траншеи, проходящее приблизительно на 20 м с юго-запада на северо-восток, на полигоне к югу от н. п. Зерновое», - говорится в отчете.

По данным СММ, эта траншея не была зафиксированы на снимках от 5 августа 2019 года.

В 500 м к северо-западу от села Молодежное в неподконтрольной части Луганской области патруль миссии зафиксировал 30-м траншею, проходящую от лесополосы с севера на запад в сторону поля с минометной огневой позицией.

22 августа вблизи блокпоста вооруженных формирований на автодороге C051532 между селами Стыла и Петровским наблюдатели видели 4 членов вооруженных формирований, которые выполняли земляные работы в глубоких траншеях, частично закрытых бревнами. Кроме того, наблюдатели видели покрытую камуфляжной сеткой покинутую огневую позицию приблизительно в 20 м к северу от траншеи.

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Молодежное Зернове Петровское Стыла
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