Главные события 23 августа в подконтрольных «ДНР/ЛНР» районах

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 23 августа.
Политика
Между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским начался диалог, который получает развитие, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Вашингтон поддерживает текущий формат переговоров по ситуации на Донбассе, но готов в случае необходимости к ним присоединиться.
В обмене заключенными между Россией и Украиной, который планируется провести в конце августа, не будут участвовать украинский режиссер Олег Сенцов и руководитель «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский.
Посольство США в Украине призвало Россию и поддерживаемые ею силы демонтировать укрепления вблизи Станицы Луганской, чтобы начать там ремонт моста.
Общество
Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин поручил назвать одну из площадей в Донецке именем погибшего экс-главы «ДНР» Александра Захарченко.
Боевые действия
Миссия ОБСЕ зафиксировала на неподконтрольной украинским властям территории Луганской области 22 реактивные системы залпового огня «Град».
ОБСЕ зафиксировали новые траншеи, некоторые с боевыми позициями, вблизи неподконтрольных правительству сел Зерновое, Молодежное и Петровское.
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