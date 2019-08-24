Обстрелы на Донбассе продолжились в День Независимости

С начала текущих суток, 24 августа, режим прекращения огня на Донбассе был нарушен два раза. Об этом говорится в сводке штаба операции Объединенных сил.



По информации штаба, боевики обстреливали украинские позиции в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия вблизи Марьинки — со станкового противотанкового гранатомета, неподалеку Павлополя — из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



Также подчеркивается, что за минувшие сутки было зафиксировано три случая обстрелов со стороны боевиков.



Отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» боевики дважды обстреляли неподалеку Водяного — из стрелкового оружия.



В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил один обстрел вблизи Зайцево — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.



Потерь среди украинских военнослужащих не было, добавили в штабе.