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УП узнала, что Аваков может пойти на повышение в новом Кабмине

24 августа 2019, 08:43

УП узнала, что Аваков может пойти на повышение в новом Кабмине

Должности в будущем правительстве могут получить два действующих члена Кабинета министров, среди них — нынешний глава МВД Арсен Аваков. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники в политсилах, которые прошли в Верховную Раду.

По словам собеседников издания, последние несколько дней звучит примерно такая раскладка по будущему Кабмину: премьер-министр — Алексей Гончарук (сейчас занимает должность заместителя главы Офиса президента), министр юстиции — Ирина Венедиктова (прошла в Верховную Раду по списку «Слуги народа»), министр финансов — Оксана Маркарова (действующий член правительства).

Также обсуждается возможность для Арсена Авакова занять должность, причем не министра внутренних дел, а вице-премьера по силовым вопросам.

Источники УП отмечают, что распределение портфелей — не окончательное и может еще измениться.

Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что на первом заседании Верховной Рады 9-го созыва 29 августа будет подписано коалиционное соглашение, но Кабинет министров будет сформирован позже.

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