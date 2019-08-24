УП узнала, что Аваков может пойти на повышение в новом Кабмине

Должности в будущем правительстве могут получить два действующих члена Кабинета министров, среди них — нынешний глава МВД Арсен Аваков. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники в политсилах, которые прошли в Верховную Раду.



По словам собеседников издания, последние несколько дней звучит примерно такая раскладка по будущему Кабмину: премьер-министр — Алексей Гончарук (сейчас занимает должность заместителя главы Офиса президента), министр юстиции — Ирина Венедиктова (прошла в Верховную Раду по списку «Слуги народа»), министр финансов — Оксана Маркарова (действующий член правительства).



Также обсуждается возможность для Арсена Авакова занять должность, причем не министра внутренних дел, а вице-премьера по силовым вопросам.



Источники УП отмечают, что распределение портфелей — не окончательное и может еще измениться.

Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что на первом заседании Верховной Рады 9-го созыва 29 августа будет подписано коалиционное соглашение, но Кабинет министров будет сформирован позже.