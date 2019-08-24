Президент Украины Владимир Зеленский верит, что в Украине скоро появится новая знаковая дата — день, когда в стране наступит мир.



«В этот важный день мы верим, что в украинском календаре скоро появится новая, не менее знаковая дата. Конкретное число и месяц в данном случае не важны, потому что это будет день, когда настанет мир, и мое утро будет начинаться с СМС-сообщения, что за прошедшие сутки в Украине родилась 1000 мальчиков и 1001 девочка. С Днем рождения, Украина! Слава Украине!» — сказал он, завершая свое выступление на торжествах по случаю Дня Независимости Украины в центре Киева.



В начале своего выступления Зеленский сказал, что каждое утро для него начинается с СМС-сообщения от Генерального штаба Вооруженных сил Украины о количестве обстрелов на Донбассе и потерях среди военнослужащих.



Полную речь Владимира Зеленского можно прочитать здесь.