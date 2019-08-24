Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Обмен задержанными Выборы 2019 Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Мать погибшего бойца «Айдара» не пустили на празднование Дня Независимости

24 августа 2019, 11:26

Мать погибшего бойца «Айдара» не пустили на празднование Дня Независимости

Сотрудники сил безопасности, которые отвечают за пропуск приглашенных гостей на Майдан Независимости, не пустили на официальные торжества мать погибшего в 2014 году бойца батальона «Айдар» Андрея Аболмасова Тамару. Об этом она рассказала «Радио Свобода».

«Я была в списках. Мой сын был медиком в штурмовом батальоне «Айдар», в 2014 году он погиб. У меня был флаг, на нем ничего не написано, только пожелания ребят, это по смерти сына было написано. Меня с этим флагом не пустили. Они мне сказали, что я должна оставить этот флаг и пройти. Я не оставлю этот флаг. Под этим флагом погиб мой ребенок... Я не хочу быть на таком параде», — сказала она.

Позже к женщине стали подходить представители охраны, которые предлагали пройти на мероприятие, но женщина отказалась. «Они говорили: проходите, проходите, проходите. Но я уже не пошла, потому что, понимаете, что мне уже даже и не хочется идти. Я просто его взяла, а меня с ним не пустили. Я пойду на второй марш, там, где мне будет удобно», — подчеркнула Тамара Аболмасова.

Читайте также:

Порошенко не пришел на торжества ко Дню Независимости, которые организовал Зеленский

Киевлянин, активист Евромайдана Андрей Аболмасов отправился на фронт добровольцем. Был старшим сержантом батальона «Айдар», фельдшером медицинского пункта. 17 августа 2014 года погиб в боях под Луганском, снаряд попал в здание, где были украинские военные. Аболмасов прикрыл от взрыва своим телом четырех бойцов — Юрия Надашкевича, Алексея Мельника, Виталия Мороза, а также минометчика из другого подразделения, имя которого пока неизвестно.

ТЕМЫ

События
День Независимости Украины

Другие публикации

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
13:59
Стороны сообщили о начале демонтажа укреплений у моста в Станице Луганской
23:03
Главные события 23 августа в подконтрольных «ДНР/ЛНР» районах
21:54
ОБСЕ зафиксировала новые траншеи боевиков, некоторые с боевыми позициями
18:00
«Россия 24» заявила, что собрала в одной студии солдат ВСУ и боевиков «Л-ДНР»
16:37
Пушилин рассказал, что подразумевает под «интеграцией» в Россию
14:27
ОБСЕ зафиксировала 22 «Града» боевиков в Луганской области
11:42
«ДНР» назовет одну из площадей Донецка именем Захарченко
20:34
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
18:10
В «ДНР» «забыли» об акции к Зеленскому. Пушилин теперь говорит о России
16:00
«ДНР» может упростить работу копанок, которые «легализовала»
11:42
В Горловке только 10% дорог не нужно ремонтировать. На остальные у «ДНР» денег нет
09:51
В Луганске стреляли в беспилотник ОБСЕ
08:33
В Донецке вывесили флаги России вместо «ДНР»
22:19
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
15:23
«ЛНР» сообщила о 12 годах тюрьмы для «пособника СБУ» и задержании «спецагента»
все новости
14:26
Зеленский, Порошенко, Ющенко, Кучма и Кравчук сфотографировались вместе
13:59
Стороны сообщили о начале демонтажа укреплений у моста в Станице Луганской
13:35
«Шахтер» выйдет на матч в специальной форме к юбилею Донецка
12:41
Зеленский сравнил Крым и Донбасс с детьми, которых отнял сосед
12:22
Волкер надеется, что обмен заключенными между Украиной и РФ скоро состоится
11:40
Зеленский сделал 29 августа Днем памяти защитников Украины
11:26
Мать погибшего бойца «Айдара» не пустили на празднование Дня Независимости
10:56
Порошенко не пришел на торжества ко Дню Независимости, которые организовал Зеленский
10:35
Зеленский верит, что в Украине скоро появится новая дата — день наступления мира
09:51
Зеленский рассказал, что каждое утро Генштаб присылает ему СМС со сводкой из Донбасса
09:25
Празднование Дня Независимости Украины — прямая трансляция ►
08:43
УП узнала, что Аваков может пойти на повышение в новом Кабмине
08:26
Обстрелы на Донбассе продолжились в День Независимости
23:03
Главные события 23 августа в подконтрольных «ДНР/ЛНР» районах
21:54
ОБСЕ зафиксировала новые траншеи боевиков, некоторые с боевыми позициями
все новости
ВИДЕО
Празднование Дня Независимости Украины — прямая трансляция ►
24 августа, 09:25
Торжество в честь флага Украины: Зеленский не выступал, Нацгвардия показала трюки с оружием
23 августа, 09:28
В новой Раде — рекордное количество женщин. Вот их портреты ►
20 августа, 16:45
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция