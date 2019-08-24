Мать погибшего бойца «Айдара» не пустили на празднование Дня Независимости

Сотрудники сил безопасности, которые отвечают за пропуск приглашенных гостей на Майдан Независимости, не пустили на официальные торжества мать погибшего в 2014 году бойца батальона «Айдар» Андрея Аболмасова Тамару. Об этом она рассказала «Радио Свобода».



«Я была в списках. Мой сын был медиком в штурмовом батальоне «Айдар», в 2014 году он погиб. У меня был флаг, на нем ничего не написано, только пожелания ребят, это по смерти сына было написано. Меня с этим флагом не пустили. Они мне сказали, что я должна оставить этот флаг и пройти. Я не оставлю этот флаг. Под этим флагом погиб мой ребенок... Я не хочу быть на таком параде», — сказала она.



Позже к женщине стали подходить представители охраны, которые предлагали пройти на мероприятие, но женщина отказалась. «Они говорили: проходите, проходите, проходите. Но я уже не пошла, потому что, понимаете, что мне уже даже и не хочется идти. Я просто его взяла, а меня с ним не пустили. Я пойду на второй марш, там, где мне будет удобно», — подчеркнула Тамара Аболмасова.

Киевлянин, активист Евромайдана Андрей Аболмасов отправился на фронт добровольцем. Был старшим сержантом батальона «Айдар», фельдшером медицинского пункта. 17 августа 2014 года погиб в боях под Луганском, снаряд попал в здание, где были украинские военные. Аболмасов прикрыл от взрыва своим телом четырех бойцов — Юрия Надашкевича, Алексея Мельника, Виталия Мороза, а также минометчика из другого подразделения, имя которого пока неизвестно.