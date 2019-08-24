Зеленский сделал 29 августа Днем памяти защитников Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому День памяти защитников Украины будет отмечаться 29 августа. Об этом глава государства сказал во время официального выступления по случаю празднования Дня Независимости.



«Сегодня здесь присутствуют семьи погибших военнослужащих и участников добровольческих формирований. С целью достойного чествования их памяти мной подписан указ об установлении Дня памяти защитников Украины, которые погибли в борьбе за независимость, за суверенитет и территориальную целостность Украины. И празднования его ежегодно 29 августа», — отметил Зеленский.



Во время выступления президент также сказал, что верит в скорое появление новой значимой даты в Украине — дня наступления мира.