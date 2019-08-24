Волкер надеется, что обмен заключенными между Украиной и РФ скоро состоится

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер выразил надежду, что обмен заключенными между Украиной и Россией состоится в ближайшее время. Об этом он сказал «Громадському» во время торжеств ко Дню Независимости в Киеве.



«Очень надеюсь, что обмен состоится, но я не участвую в этих переговорах. Я знаю, что для президента Украины очень важно вернуть домой всех, и прежде всего моряков. Надеюсь, что в ближайшее время смогу также пообщаться с господином Сурковым, встретиться с ним», — отметил Волкер.

Вчера президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что первые результаты по вопросу обмена удерживаемых лиц между Украиной и Россией будут уже в ближайшие дни.



По данным «Коммерсанта», Россия передаст Украине 33 человека, столько же должны уехать в обратном направлении. О таком же обмене сообщало РБК со ссылкой на источники.