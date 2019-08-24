Зеленский сравнил Крым и Донбасс с детьми, которых отнял сосед

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления по случаю Дня Независимости прибегнул сравнил аннексированный Россией Крым и оккупированную часть Донбасса с двумя «детьми, которых отнял сосед».



«И для тех, кто не понимает сегодняшнюю боль украинцев, я поясню очень просто, очень простым языком: представьте, что, например, сосед отнял у вас двух детей. Первого ребенка просто украл. Ему выдали новое свидетельство о рождении. А потом говорят: "Да мы не забирали вашего ребенка, он сам захотел жить с нами. Ну и что, что под дулом автомата. Это его желание. И вообще, кто вам сказал, что это ваш ребенок. Он всегда был нашим. Вы не волнуйтесь, ему тут будет хорошо, у нас прекрасный домик у моря под солнышком"», — сказал Зеленский.



«И вот, прошло пять лет. И те, кто так беспокоился, теперь говорят: "Да, вроде, все нормально, ребенок по вам уже не плачет. Да и вообще-то, не очень он на вас и похож". Почему они так говорят? Потому что это не их ребенок», — добавил он.



По словам Зеленского, второго «ребенка» закрыли в детской комнате. «И поставили вооруженную охрану. Вам говорят: "Какая охрана? Там никого нет". А вы слышите, как тут, за стеной ваш ребенок плачет. Но вы не можете туда зайти. Каждый день у каждого из нас разрывается сердце», — сказал он.



Президент добавил, что «любые победы и достижения неполноценны, пока наша семья неполная».



«Но настанет день. и мы обязательно соберемся вместе. Потому что голос родной крови победит», — подчеркнул Зеленский.



Полную речь Владимира Зеленского можно прочитать здесь.