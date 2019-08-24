Туск предложил пригласить Украину на заседание G7 вместо России

Председатель Европейского совета Дональд Туск предложил обсудить приглашение Украины на следующий саммит G7 вместо России. Об этом сообщает «Интерфакс».



«Я хотел бы сказать: во-первых, причины, по которым Россию перестали приглашать в 2014 году, все еще актуальны. Но появились и новые причины, например, провокации России в Азовском море», — сказал Туск на пресс-конференции, посвященной саммиту G7 во Франции.



Он добавил, что сегодня попытается убедить собеседников, «что лучше пригласить Украину — как гостя, конечно — на следующую встречу G7».



Туск отметил, что год назад президент США Дональд Трамп предложил пригласить Россию в G8, «открыто заявив, что аннексия Крыма Россией была частично оправданной и что нам следует принять этот факт».



«Ни при каких условиях мы не можем согласиться с такой логикой», — сказал президент Евросовета.

В «Большую семерку» входят США, Великобритания, Франция, Италия, Япония, Германия и Канада. Россия участвовала в работе расширенного формата это клуба — «Большой восьмерке», но была исключена в 2014 году после аннексии Крыма и начала боевых действий на Донбассе.



Президент США Дональд Трамп несколько раз за последние дни высказался за то, чтобы рассмотреть идею возвращения России в G8. Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, со своей стороны, заявили, что не видят возможности вернуть Россию в «Большую восьмерку» до решения конфликта в Украине.



Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал решение конфликта в Украине условием возвращения России в G8.