Зеленский заявил, что ему нравятся два кандидата на пост премьера

Президент Владимир Зеленский заявил, что кандидатов в премьер-министры двое, но не назвал их фамилии.



«Я должен принять это решение на этой неделе, больше некуда тянуть. Скажу честно, что сложность этого решения только в том, что мне нравятся несколько человек. Не скажу кто, скажу, что двое», — сказал он изданию LB.ua.



По его словам, новый глава правительства должен быть готов к решению проблем в экономике. «Человек должен прийти с моделью, с людьми, со сроками реформ. Это большая глобальная задача», — добавил Зеленский.



По его словам, кандидат в премьеры должен будет представить людей, которых он хочет видеть среди членов правительства.



«Я не знаю, какие переговоры они ведут, задача показать структуру с людьми и программой. Естественно, они же не могут сказать: я бы хотел Илона Маска на министра инфраструктуры. Мы бы все хотели. Но чтобы мне кого-то предлагать, потому что они понимают, что мы товарищи предметные, наверное, с кем-то поговорить», — сказал президент.



На ответ, останется ли в новом Кабмине Арсен Аваков, Зеленский ответил: «Не знаю».