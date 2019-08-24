Около 12 тысяч человек приняли участие в Марше защитников Украины в Киеве

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Примерно 12 тысяч человек приняли участие в Марше защитников Украины в Киеве по случаю Дня Независимости страны. Об этом во время брифинга сообщил начальник главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко, передает пресс-служба столичной полиции.



По его словам, еще 20 тысяч были наблюдателями шествия.



«Всего в торжествах, по предварительным подсчетам, приняли участие около 50 тысяч лиц», — отметил начальник полиции Киева.



По словам Крищенко, полиция в ходе мероприятий задержала трех человек.



Марш защитников Украины организовали волонтеры и общественные организации. В нем участвовали ветераны боевых действий на Донбассе, матери и родственники с портретами погибших бойцов.