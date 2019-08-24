В Донецке будут восстановлены Дворец спорта «Дружба» и Дворец молодежи «Юность», заявил глава группировки «ДНР» Денис Пушилин по случаю 150-летия города. Об этом сообщается на сайте Пушилина.



«У нас в городе есть два важных объекта — Дворец спорта "Дружба" и Дворца молодежи "Юность", думаю, что будет символично, если они возобновят свою работу», — сказал он.



По словам Пушилина, уже начались подготовительные работы.

Дворец спорта «Дружба» был поврежден во время пожара 27 мая 2014 года. Впервые о восстановлении сооружения в группировке «ДНР» заговорили в июле 2017 года.



Дворец молодежи «Юность» был значительно поврежден в результате обстрела в августе 2014 года. В прошлом году директор «Юности» рассказал, что денег на восстановление здания у «ДНР» нет.



В марте 2019 года в «ДНР» заявили, что средства на ремонт ДМ «Юность» выделят семья Иосифа Кобзона и российские депутаты. Стоимость работ оценили в 500 миллионов рублей.