Донецкий «Олимпик» отобрал очки у киевского «Динамо»

Фото: «Динамо»

Киевское «Динамо» сыграло вничью с донецкий «Олимпиком» в пятом туре Украинской Премьер-лиги со счетом 1:1. Матч стал дебютным для нового главного тренера киевлян Алексея Михайличенко.



«Олимпик» повел в счете на 52-й минуте после гола Сергея Политыло.







Спустя десять минут «Динамо» смогло отыграться. Гол забил Виктор Цыганков.





На 68-й минуте «Олимпик» остался в меньшинстве. Дмитрий Гришко пошел в подкате прямой ногой, задев Беньямина Вербича. В конце встречи между игроками случилась потасовка, в результате которой уже был удален Вербич.