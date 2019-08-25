В ОБСЕ рассказали о глушении беспилотников миссии над Донбассом

Беспилотники Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ подвергались глушению над подконтрольной и неподконтрольной частью Донецкой области. Об этом сообщается в отчете миссии.



Так, в ночь с 22 на 23 августа во время полета между подконтрольный правительству поселками Петровка и Юрьевка, между неподконтрольным селом Булавино и подконтрольным Нелеповка беспилотник СММ терял сигнал GPS из-за помех).



В миссии отметили, что глушение сигнала могло осуществляться из любого места в радиусе нескольких километров от местоположения аппарата.