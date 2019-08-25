Зеленский — шахтерам: Верю, что достигнем энергонезависимости

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских шахтеров с их профессиональным праздником. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.



«Верю, что в процессе реформирования и обновления отрасли мы совместными усилиями достигнем энергетической независимости страны. Уверен, что ваше мужество и преданность делу и впредь будут способствовать устойчивому социально-экономическому развитию государства и повышению уровня благосостояния наших граждан», - говорится в сообщении.



Зеленский отметил, что сегодня перед украинскими горняками появляются новые вызовы и стоят ответственные задачи.



По случаю Дня шахтера президент отметил работу украинских шахтеров государственными наградами.