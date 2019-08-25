Ахметов пожелал мира Донецку

Бизнесмен и президент футбольного клуба «Шахтер» Ринат Ахметов поздравил жителей Донецка с Днем города и Днем шахтера.



«В день, когда моему родному городу исполняется 150 лет, хочу пожелать ему одного: пусть скорее в Донецк, Донбасс придет долгожданный мир!» — цитирует Ахметова пресс-служба клуба.



«Дорогие друзья, именно в День города и День шахтера 10 лет назад была открыта "Донбасс Арена" — одна из лучших арен в мире, которая всегда была переполнена. Я убежден, что мы все живем мечтой, чтобы на "Донбасс Арене" снова играла родная команда, чтобы стадион был опять переполнен и на нем звучал гимн Лиги чемпионов», — подчкркнул он.



Тренер «Шахтера», экс-капитан «горняков» Дарио Срна также поздравил дончан со 150-летием города.



«Мы уже долго друг без друга, но мы должны жить одной мечтой. Эта мечта — увидеться на Донбасс Арене. Уверен, это случится скоро. С праздником, дончане, люблю вас», — сказал он.