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Ахметов пожелал мира Донецку

25 августа 2019, 12:50

Ахметов пожелал мира Донецку

Бизнесмен и президент футбольного клуба «Шахтер» Ринат Ахметов поздравил жителей Донецка с Днем города и Днем шахтера.

«В день, когда моему родному городу исполняется 150 лет, хочу пожелать ему одного: пусть скорее в Донецк, Донбасс придет долгожданный мир!» — цитирует Ахметова пресс-служба клуба.

«Дорогие друзья, именно в День города и День шахтера 10 лет назад была открыта "Донбасс Арена" — одна из лучших арен в мире, которая всегда была переполнена. Я убежден, что мы все живем мечтой, чтобы на "Донбасс Арене" снова играла родная команда, чтобы стадион был опять переполнен и на нем звучал гимн Лиги чемпионов», — подчкркнул он.

Тренер «Шахтера», экс-капитан «горняков» Дарио Срна также поздравил дончан со 150-летием города.

«Мы уже долго друг без друга, но мы должны жить одной мечтой. Эта мечта — увидеться на Донбасс Арене. Уверен, это случится скоро. С праздником, дончане, люблю вас», — сказал он.

 
 
 
 
 
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Дорогие друзья, дорогие дончане! С Днем шахтера! С 150 летием Донецка вас!#donetsk#missyou#

Публикация от darijosrna (@darijosrna)

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Люди
Ринат Ахметов Дарио Срна
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Шахтер
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Донбасс-Арена Донецк
События
День города Донецка

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