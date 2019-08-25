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Украинская сторона приостановила демонтаж конструкций у моста в Станице Луганской

25 августа 2019, 13:37

Украинская сторона приостановила демонтаж конструкций у моста в Станице Луганской

Фото: Facebook / штаб ООС Фото: Facebook / штаб ООС

Украина была вынуждена остановить все работы возле моста в Станице Луганской до начала синхронного со стороны боевиков демонтажа укреплений на участке разведения номер 1. Об этом сообщила украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня на странице штаба ООС в Facebook.

«Утром воскресенья, 25 августа, трое украинских пиротехников приступили к обследованию участка местности для проведения демонтажных работ на участке Станица Луганская», - говорится в сообщении.

По данным СЦКК, по состоянию на девять утра боевики не проводили никаких инженерных работ, как договаривались. Поэтому Украина приостановила демонтаж.

Отмечается, что за ситуацией следят представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.


Фото: Facebook / штаб ООС

Демонтаж фортификаций около моста в Станице Луганской сотрудники ГосЧС начали в субботу, 24 августа. Сообщалось, если сторона боевиков не начнут синхронные действия, демонтаж придется прекратить.

Украинская сторона 20 августа уже приступала к демонтажу фортификационных сооружений, расположенных на участке разведения в районе Станицы Луганской.

Ранее сотрудникам ГосЧС удалось разминировать территорию возле моста. Было обнаружено 197 взрывоопасных предметов.

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