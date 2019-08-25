AFP: Лидеры G7 заявили о преждевременности возвращения России

На саммите Большой семерки во Франции обсуждался вопрос возвращения к формату G8 с участием РФ, лидеры стран согласились, что в настоящее время для такого решения еще слишком рано. Об этом сообщает AFP со ссылкой на свои источники.



«Лидеры G7 поддерживают укрепление сотрудничества с РФ после ее исключения из группы в 2014 году, но считают, что пока рано начинать реинтеграцию Москвы и возвращение к формату G8», - заявил дипломатический источник.



«Лидеры стран Большой семерки выступают за усиление координации деятельности с РФ, но сейчас еще рано думать о реинтеграции», - добавили в источнике агентства AFP.



Президент США Дональд Трамп заявил, что ведется работа по возвращению России в формат G7. Об этом говорится в тексте пресс-конференции, опубликованном на сайте Белого дома.



«Работа ведется. Многие хотели бы возвращения России [в формат G7]», — заявил Трамп. Президент отметил, что восстановление «Большой восьмерки» было бы позитивным и выгодным шагом.



«Мы действительно обсуждали Россию, хотим мы приглашать ее обратно или нет», — добавил он.