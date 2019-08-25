Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Обмен задержанными Выборы 2019 Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Дефицит украинских учебников в Донецке и остановка демонтажа под Станицей. Главное за неделю

25 августа 2019, 16:01

Дефицит украинских учебников в Донецке и остановка демонтажа под Станицей. Главное за неделю

«Донбасс: полный доступ» рассказывает о главных событиях ушедшей недели в Донецкой и Луганской областях. Самое важное за 19 -  25 августа.

Урегулирование конфликта на Донбассе

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе проинформировала Сайдика о выполнении разминирования окрестностей автомобильного моста вблизи Станицы Луганской и готовности начать ремонт с 22 августа. При этом переговорщики от Киева указали на препятствия из-за того, что боевики «ЛНР» не демонтировали свой блокпост возле моста.

Президент России Владимир Путин заявил о том, что альтернативы «нормандскому формату» не существует.

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Вашингтон поддерживает текущий формат переговоров по Донбассу, но готов в случае необходимости к ним присоединиться

Права человека

Группировка «ЛНР» приговорила жителя Алчевска Романа Коркишко к 12 годам заключения по обвинению в «государственной измене». 

Боевые действия

С 19 по 25 августа в результате обстрелов погиб один украинский военнослужащий и шестеро получили ранения.

56-летний мужчина получил ранения в результате обстрела подконтрольной боевикам части поселка Зайцево Донецкой области 15 августа.

С начала российской агрессии на Донбассе погибли 455 правоохранителей, 920 сотрудников МВД получили ранения, 34 пропали без вести, один находится в плену. 

Экономика

В группировке «ДНР» раздумывают над упрощением процедуры получения разрешения на пользование недрами в копанках.

В Горловке 90% дорог нуждается в ремонте, о чем рассказали в сюжете сепаратистского телеканала «Юнион». Отмечается, что из необходимых полумиллиарда рублей на ремонт выделили только 5%.

«ДНР» продлила запрет на вывоз всех сортов пшеницы и ячменяс подконтрольной ей территории. Ограничения действует с конца марта. 

Общество

Глава «ДНР» Денис Пушилин поручил назвать одну из площадей в Донецке именем погибшего экс-главы «ДНР» Александра Захарченко.

В «ДНР» заявили о нехватке учебников по украинскому языку в школах. Пособия печатаются на подконтрольной боевикам территории.

В центре Донецка вместо флагов «ДНР» вывесили государственные флаги России.

Генпрокуратура Украины объявила о подозрениях в создании террористической организации главе «МИД ДНР» Наталье Никоноровой и «омбудсмену» при группировке Дарье Морозовой.

Правоохранители подозревают депутата Донецкого облсовета и его заместителя в финансировании терроризма. Депутат по совместительству является гендиректором угольного предприятия на подконтрольной боевикам территории. На шахту, по данным СБУ, нелегально поставили оборудование на сумму 30 миллионов гривен.

Подписывайтесь на рассылку:

* обязательное поле для заполнения
 

 

ТЕМЫ

Прочее
главное за неделю
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:01
Дефицит украинских учебников в Донецке и остановка демонтажа под Станицей. Главное за неделю
15:12
В Донецке рассказали о нехватке учебников по украинскому языку
21:07
В Донецке обещают восстановить «Дружбу» и «Юность»
13:59
Стороны сообщили о начале демонтажа укреплений у моста в Станице Луганской
23:03
Главные события 23 августа в подконтрольных «ДНР/ЛНР» районах
21:54
ОБСЕ зафиксировала новые траншеи боевиков, некоторые с боевыми позициями
18:00
«Россия 24» заявила, что собрала в одной студии солдат ВСУ и боевиков «Л-ДНР»
16:37
Пушилин рассказал, что подразумевает под «интеграцией» в Россию
14:27
ОБСЕ зафиксировала 22 «Града» боевиков в Луганской области
11:42
«ДНР» назовет одну из площадей Донецка именем Захарченко
20:34
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
18:10
В «ДНР» «забыли» об акции к Зеленскому. Пушилин теперь говорит о России
16:00
«ДНР» может упростить работу копанок, которые «легализовала»
11:42
В Горловке только 10% дорог не нужно ремонтировать. На остальные у «ДНР» денег нет
09:51
В Луганске стреляли в беспилотник ОБСЕ
все новости
17:00
ОБСЕ снова зафиксировала неотведенное вооружение на Донбассе
16:01
Дефицит украинских учебников в Донецке и остановка демонтажа под Станицей. Главное за неделю
15:50
AFP: Лидеры G7 заявили о преждевременности возвращения России
15:12
В Донецке рассказали о нехватке учебников по украинскому языку
14:21
На Донбассе погиб боец ВСУ, еще трое ранены
13:37
Украинская сторона приостановила демонтаж конструкций у моста в Станице Луганской
12:50
Ахметов пожелал мира Донецку
12:25
Одна из организаторов «референдума» на Луганщине получила условный срок
11:26
Зеленский — шахтерам: Верю, что достигнем энергонезависимости
10:50
Трамп считает, что Путина наверняка пригласят на следующую встречу G7
10:15
СМИ: Рябошапка — основной претендент на пост главы ГПУ
09:33
Глава ДонОГА: В моем Донецке нет комендантского часа и вооруженных людей
08:21
В ОБСЕ рассказали о глушении беспилотников миссии над Донбассом
22:00
Донецкий «Олимпик» отобрал очки у киевского «Динамо»
21:07
В Донецке обещают восстановить «Дружбу» и «Юность»
все новости
ВИДЕО
Донецкий «Олимпик» отобрал очки у киевского «Динамо»
24 августа, 22:00
Празднование Дня Независимости Украины
24 августа, 09:25
Торжество в честь флага Украины: Зеленский не выступал, Нацгвардия показала трюки с оружием
23 августа, 09:28
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция