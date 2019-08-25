Дефицит украинских учебников в Донецке и остановка демонтажа под Станицей. Главное за неделю

«Донбасс: полный доступ» рассказывает о главных событиях ушедшей недели в Донецкой и Луганской областях. Самое важное за 19 - 25 августа.

Урегулирование конфликта на Донбассе



Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе проинформировала Сайдика о выполнении разминирования окрестностей автомобильного моста вблизи Станицы Луганской и готовности начать ремонт с 22 августа. При этом переговорщики от Киева указали на препятствия из-за того, что боевики «ЛНР» не демонтировали свой блокпост возле моста.



Президент России Владимир Путин заявил о том, что альтернативы «нормандскому формату» не существует.



Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Вашингтон поддерживает текущий формат переговоров по Донбассу, но готов в случае необходимости к ним присоединиться.



Права человека



Группировка «ЛНР» приговорила жителя Алчевска Романа Коркишко к 12 годам заключения по обвинению в «государственной измене».



Боевые действия



С 19 по 25 августа в результате обстрелов погиб один украинский военнослужащий и шестеро получили ранения.



56-летний мужчина получил ранения в результате обстрела подконтрольной боевикам части поселка Зайцево Донецкой области 15 августа.



С начала российской агрессии на Донбассе погибли 455 правоохранителей, 920 сотрудников МВД получили ранения, 34 пропали без вести, один находится в плену.



Экономика



В группировке «ДНР» раздумывают над упрощением процедуры получения разрешения на пользование недрами в копанках.



В Горловке 90% дорог нуждается в ремонте, о чем рассказали в сюжете сепаратистского телеканала «Юнион». Отмечается, что из необходимых полумиллиарда рублей на ремонт выделили только 5%.



«ДНР» продлила запрет на вывоз всех сортов пшеницы и ячменяс подконтрольной ей территории. Ограничения действует с конца марта.



Общество



Глава «ДНР» Денис Пушилин поручил назвать одну из площадей в Донецке именем погибшего экс-главы «ДНР» Александра Захарченко.



В «ДНР» заявили о нехватке учебников по украинскому языку в школах. Пособия печатаются на подконтрольной боевикам территории.



В центре Донецка вместо флагов «ДНР» вывесили государственные флаги России.



Генпрокуратура Украины объявила о подозрениях в создании террористической организации главе «МИД ДНР» Наталье Никоноровой и «омбудсмену» при группировке Дарье Морозовой.



Правоохранители подозревают депутата Донецкого облсовета и его заместителя в финансировании терроризма. Депутат по совместительству является гендиректором угольного предприятия на подконтрольной боевикам территории. На шахту, по данным СБУ, нелегально поставили оборудование на сумму 30 миллионов гривен.



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