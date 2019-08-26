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В центре Киева стреляли из гаранатомета в здание

26 августа 2019, 09:21

В центре Киева стреляли из гаранатомета в здание

Фото: Информатор Фото: Информатор

Ночью неизвестный выстрелил из гранатомета в здание «Мостосторя» в центре Киева, обошлось без пострадавших. Об этом сообщает «Информатор».

Отмечается, что жителей Киева испугал громкий хлопок, который слышали около часа ночи в разных уголках столицы. Эпицентр взрыва находится в здании по адресу улица Паньковская, 5. 

Через дорогу от здания на дороге лежал отстрелянный тубус от Ручного противотанкового гранатомета. По предварительной информации полицейских, именно из этого оружия и произвели выстрел.

Снаряд попал в одно из окон на четвертом этаже здания. Также повреждены стекла на третьем и пятом этажах. Обошлось без пострадавших. Правоохранители не уточнили, что именно находится в данном помещении, так как некоторые офисы сдаются в аренду.

По словам источников издания, правоохранители разыскивают двоих человек, которые скрылись на мопеде в неизвестном направлении. В Киеве был введен оперативный план «Сирена», в 8:55 он был отменен. Розыск продолжается.

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