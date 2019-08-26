На блокпосту в Мариуполе Нацгвардии пришлось стрелять по авто, чтобы задержать водителя

На блокпосту в районе восточной окраины Мариуполя (Донецкая область) военнослужащим Национальной гвардии Украины пришлось открыть огонь из оружия, чтобы задержать пьяного водителя. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил на странице в Facebook.



Военнослужащие остановили авто ВАЗ-21013 для проверки документов.



«Во время общения с гвардейцами от водителя был слышен сильный запах алкоголя. В нарушение требований военного наряда, гражданин К. пытался избежать ответственности и попытался прорваться через блок пост на транспортном средстве», - говорится в сообщении.



Чтобы остановить авто, нацгвардейцы сделали предупредительный выстрел вверх, но, как сообщается, водитель продолжил движение в противоположном направлении в сторону Сопино, сбив при этом шлагбаум. Это заставило военнослужащих открыть огонь по колесам.



Мужчина задержан. В сообщении говорится, что он получил травму. Каким образом это произошло, не уточняется.



«Гражданин К. был задержан и ему была предоставлена домедицинская помощь в связи с травмированием, а на место происшествия вызвана следственно-оперативная группа и скорая медицинская помощь», - добавили в штабе.



Задержанный передан сотрудникам Нацполиции Мариуполя.