В Кремле подтвердили проработку встречи лидеров «нормандской четверки»

В Кремле подтвердили проработку возможности проведения нового саммита лидеров «нормандской четверки» (Германии, Франции, Украины и России) по урегулированию ситуации на Донбассе. Об сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.



«Возможность организации такого саммита действительно прорабатывается, но перед этим должна быть проделана достаточно большая «домашняя работа», — сказал Песков.



Так он прокомментировал слова канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что Германия и Франция работают над организацией саммита «нормандской четверки» в ближайшее время в Париже.