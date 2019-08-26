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Омбудсвумен Москалькова вернулась из Киева в Москву

26 августа 2019, 11:06

Омбудсвумен Москалькова вернулась из Киева в Москву

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова находится в Москве после поездки в Киев. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ее пресс-службу.

При этом о причинах визита в столицу Украины, его итогах и перспективах дальнейших контактов в пресс-службе не сообщили.

Татьяна Москалькова прилетела в Киеве в ночь на 23 августа. О причинах ее визита не сообщалось.

В последние дни идет активное обсуждение возможного обмена задержанными между Россией и Украиной.

23 августа президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что первые результаты по вопросу обмена удерживаемых лиц между Украиной и Россией будут уже в ближайшие дни.

По данным «Коммерсанта», Россия передаст Украине 33 человека, столько же должны уехать в обратном направлении. О таком же обмене сообщало РБК со ссылкой на источники.

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