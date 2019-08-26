Омбудсвумен Москалькова вернулась из Киева в Москву

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова находится в Москве после поездки в Киев. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ее пресс-службу.



При этом о причинах визита в столицу Украины, его итогах и перспективах дальнейших контактов в пресс-службе не сообщили.

Татьяна Москалькова прилетела в Киеве в ночь на 23 августа. О причинах ее визита не сообщалось.



В последние дни идет активное обсуждение возможного обмена задержанными между Россией и Украиной.



23 августа президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что первые результаты по вопросу обмена удерживаемых лиц между Украиной и Россией будут уже в ближайшие дни.



По данным «Коммерсанта», Россия передаст Украине 33 человека, столько же должны уехать в обратном направлении. О таком же обмене сообщало РБК со ссылкой на источники.