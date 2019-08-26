Андрей Богдан предложил «успокоиться» из-за его отдыха в Сен-Тропе

Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан прокомментировал информацию о своей поездке на свадьбу друзей в Сен-Тропе на День Независимости.



«Парахоботики узбагойтесь. В свободное от работы время, куда хочу, туда иду. Хочу — на свадьбу в Сан Тропе, хочу — на фронт в Пески. Принципиально — не воровать (но этого вам не понять)», — написал он в Facebook.





По информации LB.ua, на День флага 23 августа и День Независимости 24 августа Андрей Богдан не принимал участие в официальных мероприятиях, так как находился на французском курорте Сен-Тропе, где отмечал свадьбу друзей — владелицы юридической фирмы LCF Анна Огренчук и юриста Андрея Довбенко.



Издание Bihus.Info называет Довбенко «смотрящим по Министерству юстиции». Также отмечается, что на свадьбе присутствовал киевский застройщик Андрей Вавриш, который ранее представил проект переноса Офиса президента в «Украинский дом».