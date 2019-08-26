«ДНР»: «Полицейские» пострадали при задержании грабителей в Ясиноватой

Сотрудники «полиции» при группировки «ДНР» получили ранения при задержании подозреваемых в ограблении в неподконтрольной украинским властям Ясиноватой. Об этом сообщает «МВД ДНР».



Отмечается, что местный житель обратился в дежурную часть с сообщением, что к нему в дом ворвались грабители и под угрозой насилия пытались завладеть имуществом.



Как сообщается, «полицейские» установили личности подозреваемых в совершении грабежа. При задержании они оказали сопротивление.



По данным «МВД», полицейские получили ранения различной степени тяжести. Число пострадавших не уточняется. Отмечается, что один из злоумышленников был убит, а второй задержан. Ему грозит смертная казнь.



Подчеркивается, что фигуранты причастны к ряду разбойных нападений в Ясиноватой и других городах под контролем «ДНР».



Как сообщалось, в Горловке при взрыве гранаты пострадали четыре человека.