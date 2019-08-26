С начала текущего дня на Донбассе ранен военный

С начала текущих суток (с полуночи 26 августа) незаконные вооруженные формирования шесть раз нарушили режим тишины в зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе. Как сообщает пресс-служба министерства обороны Украины, один украинский военный получил ранение.



Раненого эвакуировали в больницу.

За минувшие сутки на Донбассе боевики тринадцать раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов погиб боец Вооруженных сил Украины, трое военнослужащих получили ранения.



На Донбассе в районе проведения Операции объединенных сил (ООС) погибли командир взвода 24-го батальона «Айдар» 53-й механизированной бригады и морской пехотинец из 35-й бригады.