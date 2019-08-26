В «Слуге народа» просят полгода на появление новой системы голосования в Раде

Представитель президента в Верховной Раде, избранный депутат от «Слуги народа» Руслан Стефанчук заявил, что в парламенте может появиться новая система голосования «Рада-4». Об этом он сказал журналистам у стен парламента.



По его словам, новая система, в отличие от устаревшей сенсорной кнопки в системе «Рада-3», будет реагировать не на тепло руки депутата, а на его отпечаток пальца. «Сегодня мы уже поднимаем вопрос о системе "Рада-4". "Рада-3" — это просто сенсорная кнопка, то есть реакция на тепло. Когда же мы говорим о "Раде-4", то это реакция на отпечаток пальца депутата», — пояснил Стефанчук.



Он добавил, что сейчас ведутся переговоры с Институтом прикладной математики и механики НАН Украины, который должен разработать техническую составляющую вопроса. Кроме того, Стефанчук отметил, что нужно принять соответствующие изменения в регламенте Верховной Рады.



Говоря о сроках введения новой системы, представитель президента подчеркнул, что на это может уйти полгода.



«Я думаю, где-то в течение полугода [система будет введена в эксплуатацию]. Это не от нас зависит — это вопрос технический. Систему надо разработать, сертифицировать и внедрить в Верховную Раду. Очень надеюсь и заранее не говорю, но думаю, что после зимних каникул мы сможем перейти на совершенно новую систему голосования», — резюмировал он.