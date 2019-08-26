В Кремле сомневаются, что вернутся в G7 после приглашения США

В Кремле не считают возможным возвращение России в G7/G8 по приглашению «только одной страны». Как заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, это обусловлено прежде всего тем, что все решения Группа принимает на основе консенсуса.

«Для России членство в G7 или возврат к G7 не является самоцелью», - цитирует Пескова Reuters.

Президент США Дональд Трамп на днях заявил, что «вполне возможно» пригласит президента РФ Владимира Путина в качестве гостя на саммит Группы семи в США.

По его словам, было бы целесообразно вернуть Москву в клуб.