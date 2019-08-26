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ВМС сообщили о трагической гибели военнослужащего в одной из частей морской пехоты

26 августа 2019, 17:31

ВМС сообщили о трагической гибели военнослужащего в одной из частей морской пехоты

В одной из военных частей морской пехоты в воскресенье трагически погиб военнослужащий. Об этом сообщается на странице в Facebook Военно-морских сил ВСУ.

Как отмечается в сообщении, «произошел трагический случай гибели военнослужащего».

По факту гибели правоохранители проводят следственные действия для предоставления правовой квалификации и установления обстоятельств произошедшего.

«По указанию командующего ВМС ВСУ в военной части проводится проверка», - отмечается в сообщении.

Ранее журналист Юрий Бутусов сообщил, что на Донбассе в районе проведения Операции объединенных сил (ООС) погиб командир взвода 24-го батальона «Айдар» 53-й механизированной бригады с позывным «Тихий».

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