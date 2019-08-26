Трамп заявил о провале Обамой задачи помешать Путину присоединить Крым

Президент США Дональд Трамп заявил, что у его предшественника Барака Обамы была возможность предотвратить присоединение Крыма к России, однако тот с этим не справился. Об этом Трамп заявил по итогам саммита G7 в Биаррице, сообщает корреспондент РБК.



«Обаму перехитрили. Он мог остановить присоединение Крыма с помощью чего угодно», — сказал Трамп.

Россия была исключена из Большой восьмерки в 2014 году после аннексии Крыма. С того времени представители западных стран неоднократно заявляли, что возобновление участия РФ в Большой восьмерке связано с «крымским вопросом» и соблюдением Россией минских соглашений, предусматривающих прекращение конфликта на Донбассе.



В клуб семи высокоразвитых стран мира входят США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Канада.