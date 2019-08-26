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Макрон анонсировал встречу лидеров «нормандского формата» по Донбассу в сентябре

26 августа 2019, 19:32

Макрон анонсировал встречу лидеров «нормандского формата» по Донбассу в сентябре

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о намерении провести в сентябре саммит в нормандском формате, посвященный урегулированию кризиса на востоке Украины. Об этом он заявил на итоговой пресс-конференции саммита «Большой семерки» в Биаррице, передает ТАСС.

«Мы договорились, это есть в коротком итоговом тексте [саммита], что проведем встречу на уровне глав государств и правительств в нормандском формате в сентябре», — сказал Макрон.

Он не уточнил конкретные даты, однако подчеркнул, что обсудил соответствующие планы с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также, как сообщает Reuters, Макрон констатировал, что лидеры G7 не достигли консенсуса по поводу приглашения России на саммит «Большой семерки» в следующем году в США.

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