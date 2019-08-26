СБУ объявила подозрение в преступлениях против нацбезопасности 443 лицам

С начала 2019 года 443 человека подозреваются в совершении преступлений против национальной безопасности. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.



«С начала 2019 года следователями СБ Украины было осуществлено сообщение о подозрении 443 лицам, совершившим преступления против основ национальной безопасности и обороны Украины, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность, терроризм и другие тяжкие преступления», - говорится в сообщении.



В частности, 59 лицам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.



С начала военных действий на востоке Украины СБУ объявила о подозрении 201 иностранцу-наемнику, воевавших на стороне группировок «ЛНР» и «ДНР».