Под Северодонецком жители протестуют против асфальтобетонного завода

В селе Воеводовка, которое расположено между городами Северодонецк и Рубежное, местные жители протестуют против работы асфальтобетонного завода. Об этом говорится в сюжете телеканала «Донбасс».



Люди жалуются, что их дома расположены буквально в 100 м от производства.



По словам местных жителей, землю в аренду заводу выдали чиновники из Северодонецка. Согласно нормам, расстояние от предприятия до жилых домов должно быть, как минимум 1 км, в реальности — в 10 раз меньше.



Сельчане жалуются на то, что им трудно дышать из-за постоянного неприятного запаха.



Местные депутаты утверждают, что производство запускают время от времени, чтобы не привлекать внимания.



«Это предприятие построено без любих разрешительних документов, просто привезли и поставили», – заявил депутат Северодонецкого горсовета Сергей Войтенко.



Село Воеводовка, с населением свыше 600 человек, находится в 4 км от областного центра Луганской области и подконтрольно Северодонецкому городскому совету.



В горсовете Северодонецка заявляют, что о конфликте им известно. Однако, пока защитить интересы жителей не могут. В органах, осуществляющих контроль, ответили, что не имеют права проводить внеплановые проверки.



В апреле уже проводилась встреча жителей села Воеводовка и депутата Северодонецкого городского совета Сергея Войтенко, на которой поднималась тема незаконного строительства асфальтобетонного завода на территории села.