Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Обмен задержанными Выборы 2019 Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

На Донбассе 12 нарушений «режима тишины» за минувшие стуки, ранен военный

27 августа 2019, 08:06

На Донбассе 12 нарушений «режима тишины» за минувшие стуки, ранен военный

За минувшие сутки боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранения, заявили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Подчеркивается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» были 7 раз обстреляны позиции Объединенных сил. В частности, четыре раза неподалеку Водяного — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, дважды вблизи Лебединского — из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, неподалеку Павлополя — из крупнокалиберных пулеметов.

По информации штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» боевики 5 раз обстреляли позиции Объединенных сил. В частности, дважды вблизи Новолуганского — из запрещенного минскими соглашениями оружия — минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, неподалеку Травневого — из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, вблизи Шумов — из ручного противотанкового гранатомета, неподалеку Луганского — из автоматического гранатомета.

Также сообщается, что с начала текущих суток боевики 1 раз нарушили режим прекращения огня в районе Талаковки — из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

ТЕМЫ

Прочее
прекращение огня режим тишины ситуация на фронте
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:54
В Донецке пять человек пострадали в ДТП
10:20
ОБСЕ рассказала о демонтаже укреплений по обе стороны моста в Станице Луганской
08:50
В Донецке «ДНР» установит бюст Захарченко
17:04
В «ДНР» создали «комиссию по помилованию осужденных»
15:39
Пушилин обязал «топ-чиновников ДНР» сообщать о своих поездках
13:04
«ДНР»: «Полицейские» пострадали при задержании грабителей в Ясиноватой
12:43
В Горловке при взрыве гранаты пострадали четыре человека
16:01
Дефицит украинских учебников в Донецке и остановка демонтажа под Станицей. Главное за неделю
15:12
В Донецке рассказали о нехватке учебников по украинскому языку
21:07
В Донецке обещают восстановить «Дружбу» и «Юность»
13:59
Стороны сообщили о начале демонтажа укреплений у моста в Станице Луганской
23:03
Главные события 23 августа в подконтрольных «ДНР/ЛНР» районах
21:54
ОБСЕ зафиксировала новые траншеи боевиков, некоторые с боевыми позициями
18:00
«Россия 24» заявила, что собрала в одной студии солдат ВСУ и боевиков «Л-ДНР»
16:37
Пушилин рассказал, что подразумевает под «интеграцией» в Россию
все новости
13:01
Парубий заявил о блокировке тестирования сенсорной кнопки в Раде силовиками
12:48
В ДонОГА назвали дату инвестиционного форума Зеленского
12:16
Адвокат россиян: Юридическое оформление участников обмена завершается
12:02
Зеленский уволил начальника контрразведки СБУ и отправил его в Кировоградскую область
11:51
Нардеп: «Укроборонпром» не смог найти замену 40% российских деталей
11:38
Луганская ТЭС перешла на работу одним энергоблоком для экономии газа
11:05
Украинская СЦКК обвинила боевиков в имитации демонтажа фортификаций в Станице
10:54
В Донецке пять человек пострадали в ДТП
10:36
В ВМС Украины рассказали о заходе своего корабля в зону российских учений
10:20
ОБСЕ рассказала о демонтаже укреплений по обе стороны моста в Станице Луганской
09:45
В Торецке приостановлена ​​подача воды из-за аварии на неподконтрольной территории
09:20
Советник Трампа по нацбезопасности посетит Украину
08:50
В Донецке «ДНР» установит бюст Захарченко
08:06
На Донбассе 12 нарушений «режима тишины» за минувшие стуки, ранен военный
23:00
Под Северодонецком жители протестуют против асфальтобетонного завода
все новости
ВИДЕО
Под Северодонецком жители протестуют против асфальтобетонного завода
26 августа, 23:00
«Большой брат» уже следит за депутатами Рады ►
26 августа, 12:05
Что не так с дорогами в Донецкой области? ►
26 августа, 12:04
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция