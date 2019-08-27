На Донбассе 12 нарушений «режима тишины» за минувшие стуки, ранен военный

За минувшие сутки боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранения, заявили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



Подчеркивается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» были 7 раз обстреляны позиции Объединенных сил. В частности, четыре раза неподалеку Водяного — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, дважды вблизи Лебединского — из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, неподалеку Павлополя — из крупнокалиберных пулеметов.



По информации штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» боевики 5 раз обстреляли позиции Объединенных сил. В частности, дважды вблизи Новолуганского — из запрещенного минскими соглашениями оружия — минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, неподалеку Травневого — из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, вблизи Шумов — из ручного противотанкового гранатомета, неподалеку Луганского — из автоматического гранатомета.



Также сообщается, что с начала текущих суток боевики 1 раз нарушили режим прекращения огня в районе Талаковки — из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.