ОБСЕ рассказала о демонтаже укреплений по обе стороны моста в Станице Луганской

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ отметили, что на участке разведения сил и средств по обе стороны разрушенного моста в Станице Луганской продолжаются работы по демонтажу бывших передовых позиций Вооруженных сил Украины и незаконных вооруженных формирований. Об этом говорится в отчете миссии.



Отмечается, что 25 августа члены патруля миссии видели трех сотрудников ГСЧС Украины с металлоискателями, которые обследовали песчаную местность и шины к югу от бывшей передовой позиции ВСУ. С помощью крана шины со стен и крыши позиции снимали и перекладывали на грузовик, который позднее уехал. Также наблюдатели заметили, что песчаные насыпи с бывшей передовой позиции вывозили из участка разведения на грузовике.



На другой стороне наблюдатели видели по крайней мере пять членов вооруженных формирований, которые убирали наполненные песком шины и деревянные бревна со своей бывшей передовой позиции и выбрасывали их под мост. Команда СММ также заметила возле бывшей передовой позиции как минимум четверых членов вооруженных формирований в нарукавных повязках с надписью «СЦКК».