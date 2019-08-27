В ВМС Украины рассказали о заходе своего корабля в зону российских учений

Украинский разведывательный корабль «Переяслав», зашел в зону российских военных учений на Черном море. Об этом сообщил заместитель начальника штаба командования украинских ВМС по вопросам евроатлантической интеграции полковник Андрей Рыженко в эфире UATV.



По его словам, «Переяслав» следовал из Грузии, где принимал участие в совместных со странами НАТО учениях Agile Spirit-2019: эти учения проходили с 27 июля по 9 августа.



«Мы шли рекомендованными путями, но были разные варианты у нас, и основной — не допустить эскалации. (...) Россияне с вод Грузии сопровождали нас, сначала тральщиком, потом ракетным корветом. Мы могли зайти [в зону учений], потому что это военный корабль и международное право позволяет это делать», - рассказал Рыженко.



В то же время он отметил, что этим маршрутом через зону учений шли и другие корабли.