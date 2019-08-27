Нардеп: «Укроборонпром» не смог найти замену 40% российских деталей

«Укроборонпром» решил вопрос импортозамещения для 60% деталей, для остальных 40% до сих пор не нашли замену. Об этом в интервью «Левому берегу» рассказала народный депутат от «Слуги народа» Анна Коваленко.



Чтобы решить эту проблему, считает она, нужно скоординировать работу спецслужб, финансировать соответствующие программы в профильных институтах.



Она отметила, что на вооружении ВСУ все еще находится большое количество техники, производимой в РФ. Заменить ее на западные образцы пока невозможно из-за высокой цены.



А закупки из России депутат предлагает контролировать украинской спецслужбе.



«Нам нужны спецслужбы, ведь мы должны получить такие детали любой ценой. Этот процесс, чтобы не было злоупотреблений, должно контролировать государство. Если закупками заниматься спецслужбы, то процесс будет подотчетен», - считает Коваленко.