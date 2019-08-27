Адвокат россиян: Юридическое оформление участников обмена завершается

Участники обмена пленными ожидают указа президента Украины Владимира Зеленского о помиловании, процедура их юридического оформления подходит к концу. Об этом в комментарии агентству «Интерфакс-Украина» сообщил адвокат находящихся в Украине россиян Валентин Рыбин.



«В настоящее время процедура юридического оформления участников процедуры обмена завершается, и пока она не завершится, никто никуда не поедет... Мы ожидаем, когда выйдет указ президентский о помиловании», - сказал Рыбин.



При этом, комментируя появившуюся в СМИ информацию, что обмен может достояться на текущей неделе, 28-29 августа, он отметил, что не может давать такие прогнозы и не знает, когда такая процедура оформления может завершиться и когда может состояться сам обмен.

Ранее Рыбин заявлял, что его подзащитных Максима Одинцова, Александра Баранова и Евгения Мефедова, а также других российских граждан, удерживаемых в Украине, готовят к обмену на украинских политузников, удерживаемых в РФ. Позже он добавил, что удерживаемые лица будут формально помилованы для выхода на свободу.



21 августа российский «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник сообщил, что пятеро граждан Украины, осужденных в РФ за различные преступления, доставлены в московский следственный изолятор (СИЗО) «Лефортово» и могут быть выданы на родину для отбывания наказания. По информации источника, «в настоящее время обсуждается формат этой процедуры».



По данным центра «Мемориал», 20 августа в СИЗО «Лефортово» приняли передачи для Владимира Балуха, Павла Гриба, Николая Карпюка, Станислава Клыха и Александра Кольченко. По мнению правозащитников, это свидетельство того, что все указанные лица содержатся в учреждении.